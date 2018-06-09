Касымов: на ЧМ-2018 в России Узбекистан будет болеть за Равшана Ирматова

Известный в прошлом узбекский футболист, чемпион мира и Европы в составе юношеской сборной СССР, а ныне главный тренер ташкентского "Бунёдкора" Мирджалол Касымов рассказал Sputnik Узбекистан о том, за кого будет болеть на предстоящем мундиале.

Спортсмен подчеркнул, что турнир обещает быть интересным и на нем будут самые различные по стилю команды – и бразильцы, и испанцы, и физически крепкая и слаженная сборная Германии, но в первую очередь Касымов будет болеть за судейскую бригаду из Узбекистана.

"Мы, конечно, в первую очередь будем болеть за нашего друга, настоящего профессионала своего дела Равшана Ирматова. Судейская бригада будет обслуживать матчи чемпионата, и от того, как сработает вся команда, – и главный рефери, и лайнсмены, и помощники, – будет зависеть очень многое. Если все сработают слаженно, как часы, то уверен, Равшан Ирматов дойдет до финала и ему будет доверено судить главный поединок турнира. А мы будем за него от души болеть", — отметил тренер "Бунёдкора".

По мнению Касымова, в Узбекистане много талантливых молодых футболистов, а также судей, но им еще предстоит много работать, совершенствовать свое мастерство, чтобы выйти на уровень того же Ирматова.

"Да, Равшану будет трудно – и психологически, и физически, но он через это уже прошел, он настоящий профессионал", — заключил наставник ташкентского клуба.

Чемпионат мира по футболу стартует в 11 городах России 14 июня. Сборная Узбекистана не смогла пробиться в финальную стадию главного турнира четырехлетия, но республику на мундиале будет представлять арбитр Равшан Ирматов, для которого чемпионат мира в России станет третьим в судейской карьере.