Путин — Мирзиёеву: сотрудничество между нашими странами набирает обороты

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в рамках Саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Путин отметил, что после визита Шавката Мирзиёева в Россию отношения двух стран стали развиваться еще лучше.

"У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом (году рост составил. — Ред.) 33,9%, почти 34%, а за первый квартал этого года — еще плюс 43 с лишним", — сообщил он.

При этом он отметил, что Россия и Узбекистан осуществляют крупные проекты. По его информации, только компания "Лукойл" проинвестировала 7 миллиардов в экономику Узбекистана.

"Благодаря вашей инициативе мы организовали так называемый "зеленый коридор" на границе. Рост (объемов поставок. — Ред.) овощей и фруктов — темп очень приличный, 35-36%, так что все развивается", — заметил Путин.

Российский лидер рассказал, что в Узбекистане помимо "Лукойла" и "Газпрома" активно работают другие российские компании, упомянув, в частности, сферу машиностроения. По оценке российского лидера, в целом динамика развития взаимодействия с Узбекистаном очень хорошая.