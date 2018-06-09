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Астролог Вячеслав Бонча
Sputnik / Виктор Толочко

Бонча: глобальные события ожидаются в финансовой сфере

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Астролог Вячеслав Бонча дал подробный прогноз на июнь. Как лучше себя вести, чего и кого опасаться, и кому улыбнется удача - обо всем этом астролог рассказал радио Sputnik Беларусь.

Июнь, по сравнению с июлем и августом будет более спокойным. Астролог советует планировать свой отпуск именно в этом месяца вопреки нестабильной погоде.

"Можно порекомендовать отдыхать, наслаждаться жизнью, но о правилах безопасности забывать не стоит. Нужно также уделить внимание здоровью", — сказал Бонча в эфире Sputnik Беларусь.

Наиболее удачным этот месяц будет для людей, рожденных под знаками Рака и Льва.

Теги:
отпуск



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