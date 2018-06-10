Усенова о том, сколько времени надо тратить на зубы, чтобы они были здоровы

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт посетовала, что большинство людей пренебрегают элементарными правилами гигиены, которые позволяют содержать зубы и десны в здоровом состоянии.
Стоматолог отметила также, что пасты достаточно размером с горошину, а движения щеткой должны быть строго вертикальными. Делать их нужно короткими мягкими движениями, уделяя особое внимание труднодоступным местам: вдоль линии десен и межзубным промежуткам. Особое внимание требуют несъемные ортодонтические конструкции и участки вокруг пломб и коронок.
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