Усенова о том, сколько времени надо тратить на зубы, чтобы они были здоровы

Зубы нужно чистить ежедневно и, главное, правильно. И требуется на это всего 180 секунд, рассказала стоматолог Салтанат Усенова.

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт посетовала, что большинство людей пренебрегают элементарными правилами гигиены, которые позволяют содержать зубы и десны в здоровом состоянии.

"Есть много методик, которые отличаются характером движений зубной щетки и последовательностью этих движений. Но их можно свести к нескольким общим правилам. Чтобы правильно чистить зубы, необходимы как минимум три минуты", — подчеркнула она.

Стоматолог отметила также, что пасты достаточно размером с горошину, а движения щеткой должны быть строго вертикальными. Делать их нужно короткими мягкими движениями, уделяя особое внимание труднодоступным местам: вдоль линии десен и межзубным промежуткам. Особое внимание требуют несъемные ортодонтические конструкции и участки вокруг пломб и коронок.

Подробнее о правилах ежедневной чистки зубов — в нашем аудиоподкасте.