Логуа: мошенники играют на человеческих слабостях

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto Сбежавший жених: узбекистанец скрылся от невесты с ее деньгами

"Мошенники играют на простых человеческих слабостях. В принципе, желание сэкономить, вполне себе нормально. Чаще всего мы теряем бдительность, если уже где-то слышали информацию. Рекламная индустрия, в общем-то, построена на использовании наших слабостей. Мало того, что можно приобрести вещь дешево, мошенники часто плачутся, что им срочно нужны деньги. Включаются человеческие слабости, такие как гордыня и тщеславие. Мало того, что нам выгодно, мы к тому же и хороший поступок совершаем, помогли нуждающемуся. Это усыпляет нашу бдительность. Часто люди думают, это может случиться с кем угодно, только не с ними. Это одна из базовых человеческих иллюзий, которая и делает нас уязвимым", — говорит эксперт в эфире радио Sputnik Абхазия.

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