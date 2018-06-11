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Илья Булычев
© Foto: Facebook / BLCV

Булычев о джинсовых трендах: сейчас актуален стиль 80-х

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Сегодня на пике волны - создание денима из разного цвета полотен с грубыми стыковками, утверждает дизайнер Илья Булычев.

"В моде на джинсы появился тренд — сделай сам. Мода стала индивидуальной — это, как оттенки панк-рока, которые проявляются, как расписанные джинсовки, также расшитые в стиле хиппи или индийских племен. Второе направление, которое сейчас на пике волны — это создание денима из разного цвета полотен с грубыми стыковками. Желательно выбирать деним с богатой фактурой, который в любом виде смотрится очень красиво", — сказал Булычев.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

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Теги:
мода, дизайнер



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