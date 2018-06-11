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Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Аббясов: верующие душой и сердцем чувствуют Ночь Предопределения

Радио
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В ночь с 26 по 27 день священного месяца Рамадан наступает необычная Ночь Могущества и Предопределения Ляйлятуль-кадр.

Как себя вести в эту ночь, рассказал Sputnik Таджикистан первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Аббясов напомнил, что пророк Мухаммед наказал искать Ночь Могущества и Предопределения Аль-Кадр в последних десяти ночах Рамадана, так как она может выпасть на любую нечетную ночь.

Мусульманки молятся во время священного месяца Рамадан
© REUTERS / Amr Alfiky
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"В последние 10 ночей священного месяца Рамадан мусульмане с трепетом ожидают наступления ночи Аль-Кадр. Ибо согласно Корану, в эту ночь Всевышний низвел на землю священный Коран, и эта ночь лучше, чем тысячи месяцев, то есть лучше, чем 83 человеческих года", — пояснил Аббясов Sputnik Таджикистан.

Чтобы не спутать Аль-Кадр с обычной ночью, стоит помнить о следующих признаках Ночи Предопределения: ее спутниками являются безоблачное ночное небо, звезды, отсутствие ветра и осадков.

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"Сам верующий всегда чувствует ее душой и сердцем" — подчеркнул Аббясов.

В эту ночь на землю сходят ангелы, чтобы внимать молитвам и просьбам верующих.

"Эту ночь мусульмане стараются провести до рассвета в дополнительных молитвах, просьбах, покаяниях. Если эта ночь пройдет именно таким образом, безусловно, Всевышний вознаградит людей своей милостью", — добавил он.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Рамадан



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