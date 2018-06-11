Аббясов: верующие душой и сердцем чувствуют Ночь Предопределения

Аббясов напомнил, что пророк Мухаммед наказал искать Ночь Могущества и Предопределения Аль-Кадр в последних десяти ночах Рамадана, так как она может выпасть на любую нечетную ночь.
Чтобы не спутать Аль-Кадр с обычной ночью, стоит помнить о следующих признаках Ночи Предопределения: ее спутниками являются безоблачное ночное небо, звезды, отсутствие ветра и осадков.
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"Сам верующий всегда чувствует ее душой и сердцем" — подчеркнул Аббясов.
В эту ночь на землю сходят ангелы, чтобы внимать молитвам и просьбам верующих.
"Эту ночь мусульмане стараются провести до рассвета в дополнительных молитвах, просьбах, покаяниях. Если эта ночь пройдет именно таким образом, безусловно, Всевышний вознаградит людей своей милостью", — добавил он.
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