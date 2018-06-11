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Роман Билецкий
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Билецкий: монодиета может вызвать целый букет проблем со здоровьем

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Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал, как как прийти в форму перед пляжным сезоном, не навредив своему здоровью.

"Такие методы, как монодиеты, не только небезопасны, но и малоэффективны. Быстро сброшенный вес потом также быстро возвращается. Похудеть можно как за счет сбрасывания мышц и воды, так и жира, а задача-то стоит сбросить жир", — предупреждает эксперт.

Главная задача при подготовке тела к сезону отпусков в ожидании восхищенных взглядов на пляже состоит в активном жиросжигании, для которого двух недель точно недостаточно, утверждает собеседник Sputnik Молдова.

Теги:
тренировка, диета



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