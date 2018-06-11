Билецкий: монодиета может вызвать целый букет проблем со здоровьем

Главная задача при подготовке тела к сезону отпусков в ожидании восхищенных взглядов на пляже состоит в активном жиросжигании, для которого двух недель точно недостаточно, утверждает собеседник Sputnik Молдова.
Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал, как как прийти в форму перед пляжным сезоном, не навредив своему здоровью.
Главная задача при подготовке тела к сезону отпусков в ожидании восхищенных взглядов на пляже состоит в активном жиросжигании, для которого двух недель точно недостаточно, утверждает собеседник Sputnik Молдова.
Гремингер прибыл в Узбекистан для участия в международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму", проводимой совместно с ОБСЕ.
Кроме того, 13 октября ташкентцы смогут увидеть выступление греческого композитора и дирижера Янни Хрисомаллис.
Центральный банк Узбекистана с 12 июня установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.
Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
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В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.
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Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.
Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.
С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.
"Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.
Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.
Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.
Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.