Вехов о влиянии смартфонов на человека: молодое поколение глупеет

Как влияют гаджеты, и другие цифровые технологии на человека, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"У нас идет небольшое оглупление молодого населения, которое мы наблюдаем после каждого набора в наш, в том числе, ведущий московский вуз. Интеллект падает в связи с тем, что студенты, абитуриенты, школьники, уже не утруждают свой мозг переработкой информации, они все перекладывают на компьютерные гаджеты", — отметил Вехов в интервью радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что люди "потребляют то, что закладывают в смартфоны разработчики программных систем. И не всегда эти сведения идут на пользу человечеству".