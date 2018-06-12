Ибрагимов: США начнут сокращать санкции в отношении Северной Кореи

Доцент университета регионоведения Ханкук рассказал радио Sputnik, как встреча глав США и Северной Кореи отразится на разрешении северокорейского кризиса.
Ровшан Ибрагимов: ожидается, что США начнут сокращать санкции по отношению к Северной Корее
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Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына сама по себе является важным шагом в сближении полярных взглядов США и Северной Кореи, заявил Sputnik Азербайджан доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре.
"Первая встреча между Ким Чем Ыном и Трампом позволит сблизить отношения, приведет к возможности дальнейшего улучшения отношений и снижению эскалации на всем полуострове и регионе в целом. Ожидается также, что США начнут сокращать, а может и вовсе уберут санкции по отношению к Северной Корее", — отметил Ибрагимов.
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Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества стал для Шавката Мирзиёева вторым в президентской карьере. Для Узбекистана минувшая встреча в Циндао запомнилась утверждением на должность генерального секретаря руководителя ИСМИ Владимира Норова, а также принятием обращения к молодежи стран ШОС.