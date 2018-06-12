Ибрагимов: США начнут сокращать санкции в отношении Северной Кореи

Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына сама по себе является важным шагом в сближении полярных взглядов США и Северной Кореи, заявил Sputnik Азербайджан доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре.

"Первая встреча между Ким Чем Ыном и Трампом позволит сблизить отношения, приведет к возможности дальнейшего улучшения отношений и снижению эскалации на всем полуострове и регионе в целом. Ожидается также, что США начнут сокращать, а может и вовсе уберут санкции по отношению к Северной Корее", — отметил Ибрагимов.

Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.