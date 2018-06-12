Коровин: ШОС - это площадка с участием экономики номер один в мире

Главная функция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это создание наднациональной площадки для взаимодействия не на базе западной системы ценностей. Об этом заявил директор Центра геополитических экспертиз, член общественной палаты России Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что замысел создания формата сотрудничества без контроля Запада и даже без западного участия в полной мере был реализован.

Коровин убежден, что ШОС — этот тот потенциал, который, по его мнению, способен задать динамику становления многополярной системы мира. Ни о каком "междусобойчике" здесь речи нет, особенно с учетом подключения новых участников, уверен эксперт.

Он отметил, что ШОС — это площадка с участием экономики номер один — Китая. Кроме того, этот формат объединяет государства с огромной частью населения планеты.