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Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин
© Sputnik /

Коровин: ШОС - это площадка с участием экономики номер один в мире

Радио
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Шанхайская организация сотрудничества способна задать динамику становления многополярной системы мира, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Главная функция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это создание наднациональной площадки для взаимодействия не на базе западной системы ценностей. Об этом заявил директор Центра геополитических экспертиз, член общественной палаты России Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Эксперт считает, что замысел создания формата сотрудничества без контроля Запада и даже без западного участия в полной мере был реализован.

Коровин убежден, что ШОС — этот тот потенциал, который, по его мнению, способен задать динамику становления многополярной системы мира. Ни о каком "междусобойчике" здесь речи нет, особенно с учетом подключения новых участников, уверен эксперт.

Он отметил, что ШОС — это площадка с участием экономики номер один — Китая. Кроме того, этот формат объединяет государства с огромной частью населения планеты.

Теги:
Экономика, ШОС



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