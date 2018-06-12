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Председатель Совета молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев
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Куранбаев назвал главные факторы, толкающие молодежь к экстремизму

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Председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана и госсоветник президента по вопросам молодежной политики Кахрамон Курнабаев рассказал о главных угрозах для молодого поколения Узбекистана, а также о тех мерах, которое государство предпринимают для противодействия экстремистской идеологии.

Выступая на международной конференции "Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму" Куранбаев в частности отметил, что в республике эффективно реализуется принятая молодежная программа, направленная на вовлечение молодых людей в науку, их трудоустройство и дальнейшее развитие. Но существуют еще нерешенные проблемы.

"Центральная Азия всегда была в центре внимания мировой общественности в контексте существующих вызовов и угроз. Узбекистан последовательно противодействует экстремизма, особенно среди молодежи. Как правило, молодых людей толкает на преступления материальные трудности, недостаточный уровень образования и неосведомленность в религиозных вопросах. Кроме того, остаются еще проблемы с трудоустройством молодежи, а также с профилактикой правонарушений с их стороны", — отметил Куранбаев.

Однако успех в борьбе с экстремистскими течениями налицо. Так во всех министерствах, ведомствах и организациях учреждены так называемые молодежные лидеры, которые ведут активную разъяснительную и просветительскую работу.

Ташкентская молодежь встречает участников автопробега Победа - одна на всех
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте обсудят роль молодежи в противодействии экстремизму
Кроме того, государство в целом и Союз молодежи в частности оказывает всестороннюю поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или вставших на путь экстремизма.

"Только с начала текущего года Союз молодежи предоставил гарантийные письма и вывел из здания суда 208 молодых людей, обвиняемых в преступлениях средней и легкой тяжести. Благодаря этому им было назначено менее суровое наказание. Кроме того, по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республике были помилованы свыше 16 тысяч, или 94% лиц, попавших под влияние различных экстремистских течений", — подчеркнул председатель Союза молодежи.

Не остаются без внимания и узбекистанцы, проживающие за пределами республики. Активная работа с трудовыми мигрантами и представителями диаспор ведется в России, США, Германии, Турции и других странах.

"Так, в рамках визита в Россию в ноябре прошлого года мы смогли пообщаться с нашими гражданами, уезжающими туда на заработки, и понять многие проблемы. Многие молодые люди выезжают за рубеж без знания языка, не имея полной информации о своих правах. Для улучшения ситуации мы ведем консультативную работу как в самой республике, так и в этих странах", — добавил госсоветник президента.

В заключение Куранбаев назвал ключевые направления развития сотрудничества в молодежной политике. Среди них координация действий развитых и развивающихся стран в этом направлении, обсуждение и поиск решений наиболее острых проблем, а также более тесное и многоплановое культурное и гуманитарное общение молодежи разных стран.

Кроме того, он анонсировал Центральноазиатский молодежный форум, который состоится в Самарканде и Ташкенте с 26 июня по 1 июля.

Теги:
борьба с экстремизмом, Узбекистанцы, Союз молодежи Узбекистана, Куранбаев Кахрамон, Шавкат Мирзиёев, Центральная Азия



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