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Армен Гаспарян
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Гаспарян рассказал, что ждет мир после встречи Трампа и Ким Чен Ына

Радио
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Известный российский писатель, политический эксперт Армен Гаспарян комментирует историческую встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР на сингапурском острове Сентоса, которая положила начало американо-северокорейскому диалогу, по словам американского лидера Дональда Трампа, позволит решить "большие проблемы и большие дилеммы".

В то же время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о заинтересованности в тесном и долгосрочном сотрудничестве с США, но так ли прост этот путь? Известный политический эксперт Армен Гаспарян приводит веские аргументы относительно неразрешимости огромного количества вопросов, связанных с отношениями двух стран.

"В специфике американской администрации — все время что-то обещать и потом не выполнять. Вспомним хотя бы щедрые обещания Обамы Ирану. Во-вторых, по оценкам самих северокорейцев, на ликвидацию своего "военного изобилия" им потребуется не менее 10 лет, а за это время может измениться все что угодно. В-третьих, "идеи чучхэ", в доктрине которых выросли поколения северокорейцев, не предполагают миролюбия по отношению к империалистическому хищнику, коим является США", — констатирует Гаспарян.

Теги:
Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Северная Корея, США



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