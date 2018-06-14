Председатель Духовного Управления Мусульман города Москвы, муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования узбекскому народу в связи со смертью главного имама Ташкента Анвара Турсунова.
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш уверен, что Минск и Ташкент смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в торговле и производстве.
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Константин Корищенко объяснил, чем исламский банкинг выгоден для Узбекистана.
Генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов прокомментировал общую историческую ситуацию в странах Евросоюза.
Член экспертно-консультативного совета при федеральном агентстве "Россотрудничество", доктор политических наук, кандидат философских наук Татьяна Полоскова рассуждает о важности и актуальности российских внешнеполитических инициатив.