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Как вы относитесь к тому, что в Узбекистане начнут выпускать легковые авто других брендов?
  • Положительно, будет из чего выбирать
    24.2% (85)
  • Положительно, производители будут конкурировать между собой, цены станут ниже.
    57.0% (200)
  • Отрицательно, лучше снизить ввозные пошлины
    8.8% (31)
  • Мне все равно, главное, чтобы цены на авто не повышались и качество транспорта не ухудшалось
    3.4% (12)
  • Лучше бы власти повышали качество и комфорт автомобилей узбекского бренда
    6.6% (23)
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