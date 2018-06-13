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Член экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве Россотрудничество, доктор политических наук, кандидат философских наук Татьяна Полоскова
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Полоскова: Россия создает диалоговые площадки за рубежом

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Член экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве "Россотрудничество", доктор политических наук, кандидат философских наук Татьяна Полоскова рассуждает о важности и актуальности российских внешнеполитических инициатив.

Создание российских диалоговых площадок через движение соотечественников за рубежом является важным компонентом внешней политики и способствует более активному присутствию России в политическом, информационном и социальном пространстве, считает известный политический эксперт, доктор политических наук Татьяна Полоскова. 

"В работе диалоговых площадок должны принимать участие не только эксперты, которые понимают, что мир находится на грани серьезной катастрофы, поэтому важно найти точки диалога, пулы людей, которые готовы к сотрудничеству. Мы должны совместно обсуждать весь спектр проблем, которые у нас те же, что и у иностранных партнеров, убеждая их, что ощетиниться и стоять друг напротив друга — позиция неблагодарная", — считает эксперт.  

Фрагмент беседы с членом экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве "Россотрудничество" Татьяной Полосковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Теги:
Россия



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