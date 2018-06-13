Фурсов: в Европе не произошла смена буржуазии на демократию

Фурсов: в чьих руках вся власть и собственность Европы /

В Европе никуда не ушел буржуазный строй, западная демократия используется как прикрытие для власти аристократии, заявил в эфире Sputnik.Беларусь известный российский историк Андрей Фурсов.

"В Европе практически не произошла смена буржуазии на демократию. У них ушло дворянство, а что касается аристократии… Недавно, в 2012 году два исследователя – американец и англичанин провели научную работу, касающуюся распределения власти и собственности в Англии со времен Ричарда Львиное Сердце. Выяснилось, что власть и собственность – что сейчас, что в XII веке - сконцентрированы в руках 1% населения. В основном это родственники. Также и в Германии - 70% промышленности принадлежит подставным фирмам, не говоря о землевладении. <…> Западная демократия – всего лишь прикрытие для старой европейской аристократии", - сказал Фурсов.

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