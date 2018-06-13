13:31 13 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов
© Wikipedia

Фурсов: в Европе не произошла смена буржуазии на демократию

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов прокомментировал общую историческую ситуацию в странах Евросоюза.

В Европе никуда не ушел буржуазный строй, западная демократия используется как прикрытие для власти аристократии, заявил в эфире Sputnik.Беларусь известный российский историк Андрей Фурсов.

"В Европе практически не произошла смена буржуазии на демократию. У них ушло дворянство, а что касается аристократии… Недавно, в 2012 году два исследователя – американец и англичанин провели научную работу, касающуюся распределения власти и собственности в Англии со времен Ричарда Львиное Сердце. Выяснилось, что власть и собственность – что сейчас, что в XII веке - сконцентрированы в руках 1% населения. В основном это родственники. Также и в Германии - 70% промышленности принадлежит подставным фирмам, не говоря о землевладении. <…> Западная демократия – всего лишь прикрытие для старой европейской аристократии", - сказал Фурсов.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Германия, Великобритания, Мировая экономика, Европа



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

How Far From Home
По планете с ветерком: необычные места для путешествий
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054