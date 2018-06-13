Корищенко: исламский банкинг по сути близок к проектному финансированию

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Константин Корищенко объяснил, чем исламский банкинг выгоден для Узбекистана.

"Считается, что финансирование, полученное в рамках исламского банкинга, наиболее полно соответствует религиозным канонам, поэтому в тех странах, где исповедуют ислам, бизнесмены обязаны финансироваться именно таким образом", - отметил Корищенко.

По его словам, для Узбекистана исламский банкинг будет удобен, в том числе и с идеологической точки зрения.