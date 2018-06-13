Корищенко: исламский банкинг по сути близок к проектному финансированию

По его словам, для Узбекистана исламский банкинг будет удобен, в том числе и с идеологической точки зрения.
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Константин Корищенко объяснил, чем исламский банкинг выгоден для Узбекистана.
По его словам, для Узбекистана исламский банкинг будет удобен, в том числе и с идеологической точки зрения.
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