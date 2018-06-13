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Политический эксперт, доцент МГИМО Кирилл Коктыш
Sputnik / Виктор Толочко

Коктыш: в отношениях с Узбекистаном для Беларуси экономика на первом месте

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Тема:
Узбекско-белорусские отношения (6)
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Доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш уверен, что Минск и Ташкент смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в торговле и производстве.

По мнению эксперта, белорусам есть что предложить узбекским партнерам, как, впрочем, и наоборот.

"В Узбекистане сменилось руководство, какие-то вещи теперь надо перезапускать, какие-то начинать с нуля. Беларусь заинтересована в продвижении своих товаров, прежде всего промышленных. При этом Минску нужен хлопок для своих текстильных предприятий. Так что сотрудничество, как это всегда бывает, предусматривает обоюдный интерес. Но Беларусь будет действовать, в первую очередь, из экономической выгоды", — отметил Коктыш.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев
© Официальный сайт президента республики Беларусь
Лукашенко высоко оценил развитие белорусско-узбекских отношений
В Узбекистане с 11 по 14 июня находится парламентская делегация из Беларуси. В ходе визита обсуждается сотрудничество с узбекскими коллегами в нескольких сферах. В частности, стороны намерены создать совместные производства в кондитерской и фармацевтической отраслях. Кроме того, ожидается, что президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с визитом Узбекистан в сентябре этого года.

Тема:
Узбекско-белорусские отношения (6)



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