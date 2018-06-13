Крганов о бывшем имаме Ташкента: от его проповедей смягчались сердца

Краганов высоко оценил вклад бывшего имама узбекской столицы в просвещение мусульман республики.

"Во-первых, хотим выразить соболезнования родным и близким Анвара Турсунова. Пусть Аллах упокоит его душу в райский садах и воздаст ему должное за его искреннее служение", — подчеркнул Крганов.

Он добавил, что Турсунов был авторитетным проповедником не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии, его многие хорошо знали и в России.

"На его служение и проповеди собирались тысячи мусульман, он умел смягчать сердца своими словами. Надеюсь, в Узбекистане появится множество достойных последователей", — заключил муфтий.

Анвар Турсунов скончался 13 июня на 60-м году жизни после недавно перенесенного инсульта. Прощание с бывшим имам-хатибом узбекской столицы, который занимал эту должность с 1999 года, пройдет в ташкентской мечети "Минор".