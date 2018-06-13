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Альбир Крганов
Sputnik

Крганов о бывшем имаме Ташкента: от его проповедей смягчались сердца

Радио
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Председатель Духовного Управления Мусульман города Москвы, муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования узбекскому народу в связи со смертью главного имама Ташкента Анвара Турсунова.

Краганов высоко оценил вклад бывшего имама узбекской столицы в просвещение мусульман республики.

"Во-первых, хотим выразить соболезнования родным и близким Анвара Турсунова. Пусть Аллах упокоит его душу в райский садах и воздаст ему должное за его искреннее служение", — подчеркнул Крганов.

Анвар кори Турсунов
© muslim.uz
От редактора журнала до имама Ташкента: жизненный путь Анвара Турсунова
Он добавил, что Турсунов был авторитетным проповедником не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии, его многие хорошо знали и в России.

"На его служение и проповеди собирались тысячи мусульман, он умел смягчать сердца своими словами. Надеюсь, в Узбекистане появится множество достойных последователей", — заключил муфтий.

Анвар Турсунов скончался 13 июня на 60-м году жизни после недавно перенесенного инсульта. Прощание с бывшим имам-хатибом узбекской столицы, который занимал эту должность с 1999 года, пройдет в ташкентской мечети "Минор".  

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Теги:
Анвар-кори Турсунов, Альбир Крганов, ислам, Узбекистан



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