Дзермант: в Узбекистане будет востребована белорусская техника

По словам эксперта, речь может идти о совместных сборочных предприятиях.
Он подчеркивает, что в основе активизации контактов между государствами - взаимный экономический интерес.
Философ Алексей Дзермант рассказал, с чем связан прорыв в белорусско-узбекских отношениях.
По словам эксперта, речь может идти о совместных сборочных предприятиях.
Он подчеркивает, что в основе активизации контактов между государствами - взаимный экономический интерес.
Закон направлен на "обеспечение защиты личных и имущественных прав граждан".
До открытия чемпионата президент России намерен провести рабочие встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и главой Панамы Хуаном Карлосом Варелой.
Заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств - участников СНГ проходит в городе Чебаркуле Челябинской области с 13 по 15 июня.
Депутаты казахстанского сената настаивают на сохранении действующего порядка избрания акимов разных уровней.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
Суд в Челябинской области России приговорил к 17 годам колонии особого режима гражданина Таджикистана, обвиняемого в сбыте героина.
В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.
Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.
Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.
Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?
После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.
Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.
Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.
Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.
Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.
Депутаты казахстанского сената настаивают на сохранении действующего порядка избрания акимов разных уровней.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
Суд в Челябинской области России приговорил к 17 годам колонии особого режима гражданина Таджикистана, обвиняемого в сбыте героина.