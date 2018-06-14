Дзермант: в Узбекистане будет востребована белорусская техника

Философ Алексей Дзермант рассказал, с чем связан прорыв в белорусско-узбекских отношениях.

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"Динамика в отношениях связана с тем, что поменялась концепция внешней политики Узбекистана, страна открывается миру и активизирует контакты по разным направлениям. Беларусь интересна Узбекистану как поставщик машиностроительной продукции, в Узбекистане развито сельское хозяйство, и качественная и недорогая белорусская техника может быть очень востребованной. Узбекистан планирует строить собственную АЭС, где опыт белорусских строителей тоже может быть полезен", — отмечает Дзермант в эфире радио Sputnik Беларусь

По словам эксперта, речь может идти о совместных сборочных предприятиях.

Он подчеркивает, что в основе активизации контактов между государствами - взаимный экономический интерес.