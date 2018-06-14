Мокрицкий о Говорухине: людей такого калибра становится меньше

На 83-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер Станислав Говорухин. В эфире радио Sputnik режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о нем.
Президента Узбекистана сопровождают сын Миралишер и внук Миромон.
Хозяин торжественного зала Mumtoz получит от хокимията ресторан Sayohat, упомянутые здания снесут из-за строительства Tashkent city.
Пост занял Нодир Ганиев, ранее работавший начальником отдела, управление по делам ООН возглавляет Ильдар Шигабутдинов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.
В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.
Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.
Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.
Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?
Почему пустует новый центр по размещению беженцев в Муцениеки, на строительство которого потратили почти два миллиона евро?
Полмиллиарда евро, которые Европейская комиссия собирается выделить на демонтаж Игналинской АЭС, недостаточно, заявил премьер-министр Литвы.
В Румынии откроют первый русскоязычный детский сад в рамках проекта по развитию экономических, культурных и спортивных связей с Россией.
Арестованный эстонскими властями за долги российский паром "Петербург" во второй раз отключили от берегового электроснабжения.
Водоснабжение в районе Цхинвала, где накануне прошел митинг жителей, восстановили в течение нескольких часов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.