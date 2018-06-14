Мокрицкий о Говорухине: людей такого калибра становится меньше

"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям. Он, например, поддержал меня, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Он для меня еще был близок тем, что я начинал после ВГИКа сразу работать на Одесской киностудии, и студия была буквально пропитана любовью к нему, люди, которые работали с ним, часто вспоминали его… Профессионалов, может быть, и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше", — делится воспоминаниями Мокрицкий.

© Sputnik / Илья Питалев Скончался режиссер Станислав Говорухин