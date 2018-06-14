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Режиссер Сергей Мокрицкий
© Sputnik / Евгения Новоженина

Мокрицкий о Говорухине: людей такого калибра становится меньше

Радио
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На 83-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер Станислав Говорухин. В эфире радио Sputnik режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о нем.

"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям. Он, например, поддержал меня, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Он для меня еще был близок тем, что я начинал после ВГИКа сразу работать на Одесской киностудии, и студия была буквально пропитана любовью к нему, люди, которые работали с ним, часто вспоминали его… Профессионалов, может быть, и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше", — делится воспоминаниями Мокрицкий.

Режиссер, председатель Комитета Государственной думы РФ по культуре Станислав Говорухин
© Sputnik / Илья Питалев
Скончался режиссер Станислав Говорухин
Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты РФ. Говорухину было 82 года.




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