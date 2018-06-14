Алимджанов: Российская империя вкладывала миллионы в Туркестан

Российская империя активно инвестировала в Центральную Азию и сосуществование Туркестана и России было взаимовыгодным, рассказал Sputnik Узбекистан независимый исследователь, кандидат исторических наук Бахтиёр Алимджанов.

"Взять, например, хлопок — выращивавшееся до завоевания сырье не подходило для текстильной промышленности. В культивацию необходимого сорта растения Российская империя за период с 1900 по 1908 год, согласно архивным данным, вложила 180 миллионов рублей", — сказал Алимджанов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Кроме того, российские власти вложили в строительство железных дорог в регионе триста миллионов рублей.

"Отношения Туркестана и России, на мой взгляд, можно назвать взаимовыгодным и добровольным сотрудничеством, это не было ограблением и простым вывозом сырья из региона", — добавил он.

Из-за войны и революции в России это сотрудничество было прервано на короткое время, отметил эксперт, но после стабилизации обстановки, в годы СССР это сотрудничество вышло на новый этап.