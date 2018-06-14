Букштейн: идею не брать смартфоны на ЧМ невозможно обсуждать серьезно

Букштейн: раз американцы не берут на ЧМ смартфоны, могут взять почтовых голубей /

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина предложил болельщикам, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать с собой электронные устройства, так как они якобы могут быть взломаны киберпреступниками.

Идею в эфире радио Sputnik прокомментировал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Интересно, сколько кнопочных телефонов в Америке. Думаю, очень мало. Могли бы сразу предложить взять восковые дощечки и палочки и почтовых голубей. Предлагать не брать смартфон – это предлагать не брать ничего. С таким же успехом можно предложить не брать зубную пасту или бритвенные принадлежности. К нам приедут около 80 тысяч запуганных американцев. Это даже обсуждать серьезно невозможно, такая глупость", - сказал Букштейн.

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