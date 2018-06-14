Малосолов: ЧМ по футболу не для политиков, а для болельщиков и игроков

Футбольный эксперт Андрей Малосолов назвал триумфом России проведение чемпионата мира и выразил уверенность, что турнир оставит яркие воспоминания у его участников.

По его мнению, ЧМ – прежде всего, событие спортивное, хотя политическую и экономическую составляющую не стоит сбрасывать со счетов.

"Что касается мировых лидеров, которые приехали на матч открытия, то, конечно, их могло быть и больше, но, думаю, по ходу турнира еще кто-то подтянется. Говорили про Меркель и Макрона, возможно, кто-то еще будет. Но чемпионат мира не для политиков, а для болельщиков, футболистов и для городов-участников. Именно для них этот спортивный праздник", — заметил Малосолов.

Эксперт добавил, что сам факт проведения такого масштабного спортивного события – это триумф России.

"Наша страна не только смогла добиться права на проведение турнира, но и выстоять под нападками со стороны западных политиков, СМИ и некоторых международных организаций. Теперь мы будем наслаждаться нашим, российским чемпионатом мира", — заключил эксперт.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

Четырнадцатого июня на большой спортивной арене "Лужники" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. С приветственной речью выступили президент России Владимир Путин, а также глава ФИФА Джанни Инфантино.

В первом матче турнира сошлись сборные России и Саудовской Аравии.

Среди зарубежных гостей главы нескольких государств, в том числе президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Шавкат Мирзиёев прилетел в Москву вместе со своим младшим сыном и с внуком.