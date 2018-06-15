Садыхов: почему Катар хочет вступить в НАТО

"Имея на своей территории уже две военные базы иностранных государств – США и Турции, Катар договорился с Великобританией о создании эскадрильи, которая будет задействована в защите воздушного пространства эмирата с конца 2021 года. Таким образом, Доха стремится максимально расширить военное присутствие ведущих мировых и региональных держав у себя в стране с целью противостояния возможным недружественным действиям со стороны Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов", – сказал Садыхов в эфире радио Sputnik Азербайджан.

Вице-премьер правительства Катара, госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя выразил желание вступить в НАТО, с которым Катар сейчас эффективно сотрудничает. По его словам, альянс мог бы помочь Катару бороться с терроризмом и его финансированием, а также мог бы стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.