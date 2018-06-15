Байматов: будущее сборной России зависит от ближайших игр

Байматов: российские футболисты могут приятно удивить болельщиков /

В Москве на стадионе "Лужники" открылся чемпионат мира по футболу, сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

О перспективах российского футбола в эфире Sputnik рассказал капитан сборной по футболу Республики Кыргызстан Азамат Байматов.

"Я тоже переживаю за наших бойцов из России. Думаю, что из группы они должны выйти. Как далеко пойдут – зависит от ближайших игр. Команда хорошая. Я бы не сказал, что происходит что-то плачевное. С точки зрения профессионала – перспективы есть. Они дома, рядом болельщики, недооценки не будет. Российская сборная показывает хороший футбол", - сказал Байматов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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