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Владимир Новицкий
© Sputnik / Алексей Никольский

Новицкий: в Узбекистане ослабло административное давление на суды

Радио
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Правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий назвал позитивными тенденции в судебной системе Узбекистана.

Комментируя заявления экспертов Amnesty International по поводу роста числа оправдательных приговоров в Узбекистане, Новицкий отметил, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева в стране наблюдаются существенные сдвиги в области прав человека.

"В общемировой практике от 15 до 30% судебных решений имеют оправдательный исход. В Узбекистане с приходом нового руководства существенно ослабло административное давление на суды в регионах. Кроме того, у судей появилась возможность более тщательно разбирать спорные моменты и оперативно реагировать на нарушения в ходе судебного процесса", — пояснил правозащитник.

Он добавил, что, несмотря на условность независимости любых судебных органов и организаций, в том числе Amnesty International, нельзя не признать успехи Узбекистана в судебной практике.

Мужчина работает за компьютером
CC0 / Pixabay
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"Мало кто обращал внимание, но в Советском Союзе при товарище Сталине судами общей юрисдикции выносилось порядка 15% оправдательных приговоров", — заметил Новицкий.

По данным западных экспертов, только за пять месяцев текущего года в Узбекистане было вынесено более двухсот оправдательных приговоров против семи за предыдущие пять лет.




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