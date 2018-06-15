Новицкий: в Узбекистане ослабло административное давление на суды

Комментируя заявления экспертов Amnesty International по поводу роста числа оправдательных приговоров в Узбекистане, Новицкий отметил, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева в стране наблюдаются существенные сдвиги в области прав человека.

"В общемировой практике от 15 до 30% судебных решений имеют оправдательный исход. В Узбекистане с приходом нового руководства существенно ослабло административное давление на суды в регионах. Кроме того, у судей появилась возможность более тщательно разбирать спорные моменты и оперативно реагировать на нарушения в ходе судебного процесса", — пояснил правозащитник.

Он добавил, что, несмотря на условность независимости любых судебных органов и организаций, в том числе Amnesty International, нельзя не признать успехи Узбекистана в судебной практике.

"Мало кто обращал внимание, но в Советском Союзе при товарище Сталине судами общей юрисдикции выносилось порядка 15% оправдательных приговоров", — заметил Новицкий.

По данным западных экспертов, только за пять месяцев текущего года в Узбекистане было вынесено более двухсот оправдательных приговоров против семи за предыдущие пять лет.