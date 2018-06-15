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Представитель авиакомпании Узбекистон хаво уйллари Руслан Фидои
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Фидои: пассажиры должны выходить из нового терминала аэропорта с улыбкой

Радио
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Представитель авиакомпании "Узбекистон хаво уйллари" Руслан Фидои рассказал о новом международном терминале столичного вокзала и о тех приятных новшествах, которые ждут пассажиров, особенно туристов.

По его словам, модернизированное здание аэровокзала оснащено самой передовой техникой. Особое внимание уделено удобству и комфорту. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья – для них есть выделенные коридоры регистрации и удобные средства для перемещения по зданию аэровокзала.

"В любой стране мира аэропорт – это первое, что видит турист. После него складывается впечатление и о стране. Мы сделали все, чтобы наш новый терминал был удобным для пассажиров. Чтобы гости выходили из аэропорта с улыбкой, с желанием еще больше узнать Узбекистан, посетить больше наших прекрасных городов", — подчеркнул представитель национальной авиакомпании.

Новый терминал рассчитан на прием международных рейсов и способен принимать в час свыше 1200 пассажиров.

Подробнее о новом терминале воздушной гавани узбекской столицы слушайте в нашем радиоподкасте.

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