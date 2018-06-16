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Геннадий Соколов
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Соколов о том, как отучить ребенка от гаджетов

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По мнению заслуженного учителя России Геннадия Соколова, чадо необходимо заинтересовать спортом, секциями, а также и самому быть образцом для подражания.

"Если ты говоришь ребенку: займись спортом, а сам, развалившись на диване, пьешь пиво, естественно, он не воспринимает ваш наказ всерьез", — подчеркивает эксперт.

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Соколов обращает внимание на то, что, переходя на систему запретов, взрослые тем самым расписываются в своем бессилии.

"Любой запрет может вызвать ответную реакцию. С детьми надо разговаривать, им надо объяснять", — утверждает учитель.

Соколов выражает надежду, что со временем технический прогресс уменьшит вредное влияние гаджетов на здоровье человека, но "запрещать их детям бессмысленно". 

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
смартфон, гаджет, школьники, дети, учитель



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