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Галина Кирьякова
Sputnik / Rodion Proca

Кирьякова: непроверенной родниковой воде лучше предпочесть воду из-под крана

Радио
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Врач-инфекционист Галина Кирьякова рассказала, что, вопреки распространенному мнению, не надо бояться пить воду из-под крана.

В эфире Sputnik Молдова Галина Кирьякова отметила, что вода из источника может нанести вред здоровью, поскольку она не проверена специалистами, не имеет индекса бактериальной зараженности.

"Поверхностные источники не гарантируют качества воды. Вполне вероятно, что выше над родником проходят канализационные воды, так что особенно радоваться не стоит", — подчеркнула эксперт.

Кирьякова сказала, что, учитывая все выше сказанное, употреблять сырую воду из крана тоже не стоит, потому что состояние труб, по которым она течет, оставляет желать лучшего. Но кипяченная вода вполне пригодна для питья.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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