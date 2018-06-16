Цагарели: с 18 по 24 июня улучшится настроение и состояние здоровья

Эксперт обращает внимание на 21 июня, день летнего солнцестояния. Необходимо весь день не унывать, быть в приподнятом настроении. От этого зависит, как пройдет весь год.
Астролог Михаил Цагарели утверждает, что грядущая неделя будет намного лучше, чем уходящая, так как биосфера Земли переходит в положительную зону.
Эксперт обращает внимание на 21 июня, день летнего солнцестояния. Необходимо весь день не унывать, быть в приподнятом настроении. От этого зависит, как пройдет весь год.
Также зарубежный инвестор направит средства на возведение предприятий по переработке хлопка и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.
В ближайшие три месяца пройдут совещания, результаты которых будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств.
В мае 2016 года в Узбекистане была запущена первая внешнеторговая электронная платформа UzTrade.
Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.
В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.
МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого в обмане туристов из России, оперативники разыскивают еще несколько человек.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.
Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.
Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.
В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.
Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.