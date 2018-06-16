Цагарели: с 18 по 24 июня улучшится настроение и состояние здоровья

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Астролог Михаил Цагарели утверждает, что грядущая неделя будет намного лучше, чем уходящая, так как биосфера Земли переходит в положительную зону.

/ "Будет намного легче реализовывать собственные планы, начинать новые дела, принимать важные решения. Потихоньку начнут улучшаться отношения между партнерами. Одним словом, во всех сферах начнется улучшение", — сказал Цагарели в интервью радио Sputnik Грузия Эксперт обращает внимание на 21 июня, день летнего солнцестояния. Необходимо весь день не унывать, быть в приподнятом настроении. От этого зависит, как пройдет весь год.