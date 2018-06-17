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Бахтиёр Алимджанов
© Foto : Фонд Горчакова

Алимджанов: Узбекистан при Мирзиёеве переживает третью культурную революцию

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Начиная со второй половины XIX века, элиты Центральной Азии стали стремительно модернизироваться и европеизироваться, рассказал Sputnik Узбекистан независимый исследователь, кандидат исторических наук Бахтиёр Алимджанов.

"Для этого местные власти всегда сотрудничали и с соседями, и с Россией. В советское время был создан новый класс элиты, и даже после распада СССР сохранились старые связи на высшем уровне, некая преемственность, и это хорошо, на мой взгляд. И в те времена, и сегодня Москва не вмешивалась в религиозную и культурную жизнь, наше сотрудничество основано на взаимной, в первую очередь экономической выгоде", — подчеркнул историк.

Сейчас, по его словам, в Узбекистане власть делает ставку на модернизацию и развитие среднего класса, который должен стать локомотивом реформ.

"После первых двух культурных революций, которые мы наблюдали в 1920-е годы, а затем в шестидесятые, развивается очередная, по сути третья культурная революция. Теперь уже не столько элиты модернизируются, этот процесс уже случился, теперь общество должно измениться, чтобы вырос средний класс", — отметил Алимджанов.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Россия



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