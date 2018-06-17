Серебрянский: использование мобильных телефонов приводит к тугоухости

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Юрий Серебрянский в эфире Sputnik рассказал, как частое использование гаджетов отражается на здоровье человека.

"Детский организм более раним перед электромагнитным полем мобильных телефонов. Он на 50-70 процентов поглощает больше электромагнитных излучений, чем взрослый организм. Отсюда и различные последствия: воздействие на психику, на развитие, нервозность, ослабление иммунной системы, тугоухость", — утверждает эксперт.

По его словам, зависимость от от гаджетов схожа с алкогольной и наркотической.