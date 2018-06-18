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Бахтиёр Алимджанов
© Foto : Фонд Горчакова

Историк Алимджанов о том, чем грозит Узбекистану дегуманитаризация науки

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Узбекистан находится на одном из последних мест в регионе по количеству выпускников школ, поступающих в вузы, рассказал Sputnik Узбекистан независимый исследователь, кандидат исторических наук Бахтиёр Алимджанов.

"В год из школ, лицеев и училищ выпускается примерно 700 тысяч молодых людей. Из них только восемь процентов поступают в вузы! В Казахстане, например, 64% выпускников средних учебных заведений идут получать высшее образование", — замечает эксперт.

Те же молодые люди, которые уезжают учиться в другие страны, чаще выбирают технические, а не гуманитарные науки, добавил он.

"В основном они получают техническое образование — гуманитариев очень мало, а еще меньше тех, кто поступает в аспирантуру и занимается наукой", — с сожалением отмечает Алимджанов.

Как заявил эксперт, сейчас в Узбекистане идет процесс дегуманитаризации высшего образования, в то время как во всем мире прослеживается обратная тенденция.

Теги:
Узбекистанцы, Общественные и гуманитарные науки



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