Историк Алимджанов о том, чем грозит Узбекистану дегуманитаризация науки

"В год из школ, лицеев и училищ выпускается примерно 700 тысяч молодых людей. Из них только восемь процентов поступают в вузы! В Казахстане, например, 64% выпускников средних учебных заведений идут получать высшее образование", — замечает эксперт.
Те же молодые люди, которые уезжают учиться в другие страны, чаще выбирают технические, а не гуманитарные науки, добавил он.
"В основном они получают техническое образование — гуманитариев очень мало, а еще меньше тех, кто поступает в аспирантуру и занимается наукой", — с сожалением отмечает Алимджанов.
Как заявил эксперт, сейчас в Узбекистане идет процесс дегуманитаризации высшего образования, в то время как во всем мире прослеживается обратная тенденция.