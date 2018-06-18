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Алексей Анпилогов
Фото: из личного архива

Анпилогов: государства просто не успеют среагировать на ядерную атаку

Радио
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В случае применения ядерного оружия каким-либо из государств времени на принятие решения практически не остается, заявил эксперт Алексей Анпилогов.

В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал основные проблемы обеспечения международной ядерной безопасности.

"В случае, если речь идет о преднамеренной и массированной ядерной атаке, то ситуация вообще становится практически безнадежной. Потому что возникает вопрос — куда эти ракеты летят, на кого они нацелены… Об этом говорилось всегда. Поскольку с ростом числа стран, обладающих ядерным оружием, растет опасность негативных сценариев", — подчеркнул он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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