Анпилогов: государства просто не успеют среагировать на ядерную атаку

В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал основные проблемы обеспечения международной ядерной безопасности.

"В случае, если речь идет о преднамеренной и массированной ядерной атаке, то ситуация вообще становится практически безнадежной. Потому что возникает вопрос — куда эти ракеты летят, на кого они нацелены… Об этом говорилось всегда. Поскольку с ростом числа стран, обладающих ядерным оружием, растет опасность негативных сценариев", — подчеркнул он.

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