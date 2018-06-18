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Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Петр Черкасов
фото из личного архива Петра Черкасова

Черкасов: главы государств ЕС не горят желанием начать изучать французский

Радио
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Эксперт Петр Черкасов прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о желании сделать французский главным языком в структурах Евросоюза.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Петр Черкасов отметил, что подавляющее большинство европейских политиков за эти годы худо-бедно овладели английским языком и теперь вряд ли захотят учить французский для постоянного общения.

"Английский стал языком международного общения, первым языком, заменив в этом смысле французский. Поэтому я не уверен, что это пожелание господина Макрона будет реализовано", — отметил он.

При этом, заявил Черкасов, французского президента можно понять, поскольку он давно претендует на роль лидера ЕС.
Отметим, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что после выхода Великобритании из Европейского союза главным языком в структурах Евросоюза можно было бы сделать французский.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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