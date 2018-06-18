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Военный обозреватель Александр Жилин
© Foto : из личного архива

Жилин: российским правоохранителям стоит перенимать опыт Узбекистана

Радио
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Военный эксперт Александр Жилин, комментируя результаты рейтинга самых безопасных стран мира, признал, что Узбекистан достиг в этом смысле серьезных успехов и этот опыт необходимо перенимать другим.

По его мнению, главным условием стабильности и высокого уровня безопасности в любой стране служит четко выстроенная вертикаль силовых ведомств.

"Судя по результатам исследования, в Узбекистана сформировалась сильная вертикаль власти именно в правоохранительных органах, что снизило уровень коррумпированности и повысило эффективность их работы. Во многих странах, увы, все работают ради галочки. Если международные организации так высоко оценивают уровень безопасности в Узбекистане, то, думаю, нашим профильным ведомствам стоило бы отправить туда сотрудников, чтобы перенимать этот опыт", — подчеркнул Жилин.

В рейтинге международной организации Global Law and Order Узбекистан по уровню безопасности занял пятую строчку из 142 стран. Годом ранее республика занимала вторую строчку. Впереди оказались Сингапур, Норвегия, Исландия и Финляндия.




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