Верхотуров: в переговорах с "Талибаном" возможны лишь локальные успехи

Востоковед уверен, что вести переговоры с этим движением (признанным в Узбекистане и РФ террористическим. - Ред.) можно только по отдельным оперативным и локальным вопросам.
"Думаю, тот же Узбекистан, который вышел на контакт с представителями "Талибана", вероятнее всего затронет темы прекращения враждебных действий по отношению к республике, в частности, пособничество Исламскому движению Узбекистана. О датах возможного глобального раунда переговоров говорить пока рано", — заявил Верхотуров.
По его словам, в нынешней ситуации и с действующим руководством вести политические переговоры с талибами почти бессмысленно.
"Неоднократно были подобные попытки, но каких-то сногсшибательных результатов они не давали. Думаю, в этот раз серьезных подвижек тоже ждать не стоит", — добавил эксперт.
Он также скептически отнесся к установившемуся в стране перемирию, заметив, что оно может быть нарушено в любой момент.состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная проблеме региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. Тогда же президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности республики предоставить на своей территории переговорную площадку для всех участников конфликта, включая представителей движения "Талибан". На саму конференцию никто из представителей этой военно-политической силы Афганистана не приехал.