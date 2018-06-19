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Дмитрий Верхотуров
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Верхотуров: в переговорах с "Талибаном" возможны лишь локальные успехи

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Эксперт Центра изучения современного Афганистана, специалист по Афганистану и Центральной Азии Дмитрий Верхотуров не ждет кардинальных изменений после возможных переговоров с "Талибаном", а само перемирие в стране считает довольно шатким.

Востоковед уверен, что вести переговоры с этим движением (признанным в Узбекистане и РФ террористическим. - Ред.) можно только по отдельным оперативным и локальным вопросам.

"Думаю, тот же Узбекистан, который вышел на контакт с представителями "Талибана", вероятнее всего затронет темы прекращения враждебных действий по отношению к республике, в частности, пособничество Исламскому движению Узбекистана. О датах возможного глобального раунда переговоров говорить пока рано", — заявил Верхотуров.

По его словам, в нынешней ситуации и с действующим руководством вести политические переговоры с талибами почти бессмысленно.

"Неоднократно были подобные попытки, но каких-то сногсшибательных результатов они не давали. Думаю, в этот раз серьезных подвижек тоже ждать не стоит", — добавил эксперт.

Он также скептически отнесся к установившемуся в стране перемирию, заметив, что оно может быть нарушено в любой момент.

Здание МИД Узбекистана
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Ташкент установил контакты с "Талибаном" для внутриафганских переговоров
В конце марта в Ташкенте состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная проблеме региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. Тогда же президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности республики предоставить на своей территории переговорную площадку для всех участников конфликта, включая представителей движения "Талибан". На саму конференцию никто из представителей этой военно-политической силы Афганистана не приехал.




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