Верхотуров: в переговорах с "Талибаном" возможны лишь локальные успехи

Эксперт Центра изучения современного Афганистана, специалист по Афганистану и Центральной Азии Дмитрий Верхотуров не ждет кардинальных изменений после возможных переговоров с "Талибаном", а само перемирие в стране считает довольно шатким.

Востоковед уверен, что вести переговоры с этим движением (признанным в Узбекистане и РФ террористическим. - Ред.) можно только по отдельным оперативным и локальным вопросам.

"Думаю, тот же Узбекистан, который вышел на контакт с представителями "Талибана", вероятнее всего затронет темы прекращения враждебных действий по отношению к республике, в частности, пособничество Исламскому движению Узбекистана. О датах возможного глобального раунда переговоров говорить пока рано", — заявил Верхотуров.

По его словам, в нынешней ситуации и с действующим руководством вести политические переговоры с талибами почти бессмысленно.

"Неоднократно были подобные попытки, но каких-то сногсшибательных результатов они не давали. Думаю, в этот раз серьезных подвижек тоже ждать не стоит", — добавил эксперт.

Он также скептически отнесся к установившемуся в стране перемирию, заметив, что оно может быть нарушено в любой момент.