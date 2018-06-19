Юрий Почта: система международных отношений Горбачева уже не работает

Политолог Юрий Почта объяснил, почему Россию ограничивают в международной деятельности.

"Горбачев – очень яркая и одновременно трагическая фигура. Он верил в лозунги, которые декларирует Запад. Ему казалось, что если мы пойдем навстречу, заявим, что мы хотим сотрудничать и прекратить гонку вооружений, то все будет хорошо. Владимир Путин олицетворяет уже политику новой России, которая эти иллюзии утратила, которая понимает, что нас хотели не принимать в качестве равноправного партнера на международной арене, а всего лишь поглотить, превратить в современную колонию, разграбить природные богатства. Когда этого не получилось, нас объявили врагом", — пояснил эксперт.

Он добавил, что сегодня Россия имеет полное право участвовать в работе международных институтов и организаций, чтобы отстаивать свои права. А существовавшие ранее иллюзии о западных партнерах уже давно не работают.