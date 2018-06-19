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Чрезвычайный и полномочный посол Испании в Узбекистане Игнасио Ибаньес
Пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям

Ибаньес: Испания готова поддержать Узбекистан в проведении реформ

Радио
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Чрезвычайный и Полномочный посол Испании в Узбекистане с резиденцией в Москве Игнасио Ибаньес на бизнес-форуме в Ташкенте рассказал о перспективах взаимодействия двух стран.

В частности посол отметил, что на высшем уровне между Мадридом и Ташкентом выстроены очень продуктивные отношения, а крупнейшие испанские компании имеют богатый положительный опыт работы в Узбекистане.

"Результатами усилий налаживания партнерских связей между Испанией и Узбекистаном стало заключение важных соглашений в сфере экономического и коммерческого сотрудничества. Например, инвестиции испанской компании MAXAM, пожалуй, на сегодняшний день составляют самые большие со стороны Европы в Узбекистан, кроме того можно отметить строительство и открытие центра сервисного обслуживания поездов Patentes Talgo", — подчеркнул посол.

Он добавил, что Испания поддерживает реформы, реализуемые в республике, и готова всячески содействовать в этом направлении.

"Мы готовы делиться опытом с нашими узбекскими коллегами. Сейчас прорабатываются новые совместные проекты", — добавил Ибаньес.

Евро. Иллюстративное фото.
© Flickr/ Mathias Pastwa
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При содействии Государственного комитета по инвестициям и Агентства ICEX, в Ташкент прибыли представители более 20 испанских компаний, являющиеся специалистами в области инжиниринга, реализации проектов по строительству гражданских объектов и объектов инфраструктуры.

Представители испанской делегации уже объявили о том, что страна предоставит Узбекистану льготное финансирование проектов на сумму в 150 миллионов евро.




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