Манойло: в зоне свободной торговли ШОС основной валютой будет юань

"ШОС — это устойчивая организация, которая давно функционирует, и она доказала свою состоятельность, конкурентоспособность и авторитетность в регионе. Если будет создаваться зона свободной торговли, основной операционной валютой будет юань", — сказал Андрей Манойло.
Как отмечает эксперт, создание зоны свободной торговли полностью укладывается в стратегическую политику Китая по расширению зоны юаня.
Он подчеркивает, что страны, которые входят в ШОС, будут работать на китайский интерес.
"Китай пытается постепенно перестроить ШОС под свои собственные интересы. Но остальные страны тоже получат свои выгоды. В первую очередь, потому что это единственная зона свободной торговли в мире, которая осталась", - утверждает профессор.
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