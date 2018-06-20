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Профессор ВШЭ Александр Шпунт
Sputnik.Молдова

Александр Шпунт: тренер Черчесов добился рекордных результатов

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Профессор Высшей школы экономики прокомментировал высказывание тренера сборной России по футболу об отсутствии у команды проблем.

Во вторник вечером главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что у команды нет проблем.

Это высказывание в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

"Мы не будем рассуждать о проблемах нашей сборной, а остановимся на одном очень важном факте: Россия не выходила из группового турнира начиная с чемпионата мира в Мексике в 1986 году. Конечно, та критика, которая была и еще будет обрушена на тренера Станислава Черчесова, ложится на понимание того, что он добился таких результатов, которых до него не могли добиться 40 лет. Это надо будет всегда помнить. Я думаю, что его высказывание было даже не оптимистичным, а реалистичным. Однако будем реалистами: вряд ли Россия возьмет кубок чемпионата мира по футболу", - сказал Шпунт.

С начала чемпионата мира по футболу, который стартовал 14 июня, российской футбольной команде удалось одержать две крупные победы – над Саудовской Аравией со счетом 5:0 (14 июня) и над сборной Египта со счетом 3:1 (19 июня).

Теги:
тренер, Чемпионат мира по футболу 2018, Футбол



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