Князев о том, что дадут Узбекистану переговоры с талибами в Афганистане

В первую очередь, отмечает эксперт, это политические и экономические выгоды для самого Узбекистана.
"Республика заинтересована в поддержании хороших отношений со своим южным соседом, мирный Афганистан – это важный рынок сбыта товаров и возможность выхода на южном направлении к другим регионам. В этом смысле никаких новшеств в позиции Ташкента по Афганистану нет", — заметил Князев.
С другой стороны, продолжает он, в действиях узбекской стороны прослеживается и геополитический фактор.
Говоря о долгосрочности и перспективности переговоров, Князев подчеркнул, что, скорее всего, они будут носить временный и точечный характер.