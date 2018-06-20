Князев о том, что дадут Узбекистану переговоры с талибами в Афганистане

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук Александр Князев рассказал о ключевых мотивах Ташкента в переговорном процессе с движением "Талибан".

В первую очередь, отмечает эксперт, это политические и экономические выгоды для самого Узбекистана.

"Республика заинтересована в поддержании хороших отношений со своим южным соседом, мирный Афганистан – это важный рынок сбыта товаров и возможность выхода на южном направлении к другим регионам. В этом смысле никаких новшеств в позиции Ташкента по Афганистану нет", — заметил Князев.

С другой стороны, продолжает он, в действиях узбекской стороны прослеживается и геополитический фактор.

"В каком-то смысле Ташкент выполняет некий заказ США по стабилизации ситуации в Афганистане. Для США вовлечение Узбекистана в афганские проблемы – часть общего проекта C5+1, с тем чтобы страны Центральной Азии переориентировались больше на южные рынки с отвлечением от интеграционных процессов, прежде всего с Россией", — пояснил эксперт.

Говоря о долгосрочности и перспективности переговоров, Князев подчеркнул, что, скорее всего, они будут носить временный и точечный характер.