Кравченко: кризис отношений между США и ООН нарастает

Представители США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав данным решением шквал критики в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций.

О причинах этого поступка США рассказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"Можно подумать, что главное — это экономика. Что Трамп, как настоящий бизнесмен, буквально одержим идеей сокращения госрасходов, а подобные организации он видит как лишнюю трату денег. Все это приводит к тому, что кризис отношений между США и ООН нарастает. Но это не главное — не стоит забывать об антиизраильской политике ООН", — сказал эксперт РИСИ.

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Он также обратил внимание на то, что с самого начала вступления США в данную организацию четко прослеживалась тенденция осуждения Израилем этого шага своего главного союзника. Вместе с тем решение США приведет к дальнейшему осложнению отношений страны с правозащитными организациями.

"Судя по всему, под международным правом Вашингтон подразумевает право сильнейшего, и, в его понимании, все международные институты должны использоваться только сильными. А если от них нет никакой отдачи, то они вообще не нужны. Такой грубый подход весьма недальновиден, так как Вашингтону будет сложнее продвигать свои интересы в мировой политике", — объяснил Кравченко.