Кравченко: кризис отношений между США и ООН нарастает

О причинах этого поступка США рассказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.
"Можно подумать, что главное — это экономика. Что Трамп, как настоящий бизнесмен, буквально одержим идеей сокращения госрасходов, а подобные организации он видит как лишнюю трату денег. Все это приводит к тому, что кризис отношений между США и ООН нарастает. Но это не главное — не стоит забывать об антиизраильской политике ООН", — сказал эксперт РИСИ.
"Судя по всему, под международным правом Вашингтон подразумевает право сильнейшего, и, в его понимании, все международные институты должны использоваться только сильными. А если от них нет никакой отдачи, то они вообще не нужны. Такой грубый подход весьма недальновиден, так как Вашингтону будет сложнее продвигать свои интересы в мировой политике", — объяснил Кравченко.