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Генеральный директор группы ДСМ Сергей Шуляк
© Sputnik / Валерий Мельников

Шуляк: после отмены госмонополии лекарства в Узбекистане могу подорожать

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Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк рассказал, к чему приведет упразднение госмонополии на поставку лекарств.

"Монополия никогда не приводила к хорошим результатам. Плюс фиксированные цены могут приводить к тому, что местная валюта девальвируется, поэтому по фиксированной цене невыгодно продавать лекарственные препараты, то есть они становятся недоступными для граждан", - пояснил Шуляк.

По его мнению, отмена госмонополии направлена на то, чтобы лекарства оставались на рынке и жители республики могли свободно их приобретать.

В Узбекистане упразднили монополию государственного предприятия "Узмедимпекс" по поставке лекарственных средств и медицинских изделий, следует из указа главы государства, опубликованного на портале коллективных обращений.

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Узбекистан упразднил госмонополию на поставку лекарств



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