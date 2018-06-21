Шуляк: после отмены госмонополии лекарства в Узбекистане могу подорожать

Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк рассказал, к чему приведет упразднение госмонополии на поставку лекарств.

"Монополия никогда не приводила к хорошим результатам. Плюс фиксированные цены могут приводить к тому, что местная валюта девальвируется, поэтому по фиксированной цене невыгодно продавать лекарственные препараты, то есть они становятся недоступными для граждан", - пояснил Шуляк.

По его мнению, отмена госмонополии направлена на то, чтобы лекарства оставались на рынке и жители республики могли свободно их приобретать.

В Узбекистане упразднили монополию государственного предприятия "Узмедимпекс" по поставке лекарственных средств и медицинских изделий, следует из указа главы государства, опубликованного на портале коллективных обращений.