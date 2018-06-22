Бень о том, почему Лондон боится встречи Путина и Трампа

Политолог считает, что улучшение отношений России и США приведет к ослаблению Европы.
"По всей вероятности, европейские политики — и Лондон прежде всего — полагают, что в случае относительно благоприятного исхода встречи Путина с Трампом, американский президент на саммите НАТО поставит перед членами альянса вопрос ребром о выплате всех взносов и всех задолженностей", — заявил Евгений Бень в интервью радио Sputnik.
По его словам, это будет означать переформатирование Североатлантического альянса. Трамп уже не раз декларировал, что все участники НАТО, особенно крупные страны, должны неукоснительно платить определенный процент от своего ВВП в качестве взноса.