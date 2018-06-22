Богданов: аргентинцам надо обижаться на себя, это не Ирматов проиграл матч

Российский комментатор Василий Уткин оскорбил в Twitter узбекского арбитра Равшана Ирматова , эмоционально высказав свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия.

Комментатор был возмущен, что судья из Узбекистана не стал пресекать нарушения желтыми карточками. Позднее Уткин, попытавшись сгладить гневный пост, разместил еще один твит.

Ну вот, Ровшан Ирматов, давно пора. Никогда не поздно взяться за ум. Прощен; бинго!! pic.twitter.com/DKWHcxhhgp — Василий Уткин (@radioutkin) 21 июня 2018 г.

Опрос Как вы оцениваете судейство Равшана Ирматова на матче Аргентина — Хорватия? Отличная работа: все карточки по делу 63.7% (14)

В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше 22.7% (5)

Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче 9.1% (2)

Если и были мелкие ошибки, то винить судью в общем исходе матча нельзя 4.5% (1) Проголосовали: 22 Все опросы Отличная работа: все карточки по делу

В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше

Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче

Если и были мелкие ошибки, то винить судью в общем исходе матча нельзя Результаты Все опросы

"Судьи редко прибегают к карательным формам в виде желтых или красных карточек, их достаточно мало. Это говорит о том, что борьба еще не достигла своего накала, во-вторых, это говорит о неких инструкциях, которые получили судьи от ФИФА", — прокомментировал действия Ирматова Борис Богданов корреспонденту Sputnik Узбекистан

Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0.

Все мячи были забиты во втором тайме после быстрых атак сборной Хорватии. При этом игра выдалась довольно нервной и жесткой, так что работы узбекскому арбитру Равшану Ирматову, для которого этот поединок стал первым на турнире, хватало. За матч он показал семь желтых карточек — три аргентинцам и четыре хорватам, — и неоднократно вынужден был пресекать разгорающиеся конфликты на поле.