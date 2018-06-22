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Микрофон, архивное фото
© Flickr / curtis.kennington

Богданов: аргентинцам надо обижаться на себя, это не Ирматов проиграл матч

Радио
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Футбольный обозреватель Борис Богданов рассказал, насколько справедливо Равшан Ирматов судил матч Хорватия - Аргентина.

Российский комментатор Василий Уткин оскорбил в Twitter узбекского арбитра Равшана Ирматова, эмоционально высказав свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия.

Комментатор был возмущен, что судья из Узбекистана не стал пресекать нарушения желтыми карточками. Позднее Уткин, попытавшись сгладить гневный пост, разместил еще один твит.

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Как вы оцениваете судейство Равшана Ирматова на матче Аргентина — Хорватия?
  • Отличная работа: все карточки по делу
    63.7% (14)
  • В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше
    22.7% (5)
  • Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче
    9.1% (2)
  • Если и были мелкие ошибки, то винить судью в общем исходе матча нельзя
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"Судьи редко прибегают к карательным формам в виде желтых или красных карточек, их достаточно мало. Это говорит о том, что борьба еще не достигла своего накала, во-вторых, это говорит о неких инструкциях, которые получили судьи от ФИФА", — прокомментировал действия Ирматова Борис Богданов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0.

Все мячи были забиты во втором тайме после быстрых атак сборной Хорватии. При этом игра выдалась довольно нервной и жесткой, так что работы узбекскому арбитру Равшану Ирматову, для которого этот поединок стал первым на турнире, хватало. За матч он показал семь желтых карточек — три аргентинцам и четыре хорватам, — и неоднократно вынужден был пресекать разгорающиеся конфликты на поле.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Равшан Ирматов, Хорватия, Аргентина, Узбекистан, Россия



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