Богданов: аргентинцам надо обижаться на себя, это не Ирматов проиграл матч

Комментатор был возмущен, что судья из Узбекистана не стал пресекать нарушения желтыми карточками. Позднее Уткин, попытавшись сгладить гневный пост, разместил еще один твит.
Ну вот, Ровшан Ирматов, давно пора. Никогда не поздно взяться за ум. Прощен; бинго!! pic.twitter.com/DKWHcxhhgp— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июня 2018 г.
Опрос
- Отличная работа: все карточки по делу63.7% (14)
- В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше22.7% (5)
- Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче9.1% (2)
- Если и были мелкие ошибки, то винить судью в общем исходе матча нельзя4.5% (1)
Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0.
Все мячи были забиты во втором тайме после быстрых атак сборной Хорватии. При этом игра выдалась довольно нервной и жесткой, так что работы узбекскому арбитру Равшану Ирматову, для которого этот поединок стал первым на турнире, хватало. За матч он показал семь желтых карточек — три аргентинцам и четыре хорватам, — и неоднократно вынужден был пресекать разгорающиеся конфликты на поле.