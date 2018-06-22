Светов: из-за секретности мы не могли отстоять правдивую историю войны

Принципиальное значение имеет подлинная история Великой Отечественной войны, а не бредовые домыслы о ее начале и мотивах, подчеркнул на радио Sputnik политолог Юрий Светов.

"Министерство обороны России в последние годы активно публикует новые документы, это очень важно", — заявил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

По его словам, было время, когда Россия под завесой секретности утратила позиции в отстаивании истинной истории войны.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Обнародованы исторические документы о первых сражениях ВОВ

"У нас все было засекречено, а наши идеологические противники выстраивали домыслы на этот счет, продвигая порой бредовые идеи о начале, мотивах и ходе войны", — отметил Светов.

Среди опубликованных на сайте Минобороны РФ уникальных исторических документов, рассказывающих о начале Великой Отечественной войны, — первый советский боевой приказ и трофейная карта фашистского плана "Барбаросса", директивы наркомата обороны СССР, наградные листы красноармейцев и командиров.