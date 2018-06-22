Левников о судействе Ирматова: он не понял, когда надо было применить власть

По мнению Левникова, Ирматов не уловил и не прочувствовал вовремя напряжение игры, что и привело к большому количеству фолов со стороны футболистов обеих команд.
"Как мне кажется, Равшан опоздал с применением первой дисциплинарной санкции в виде желтой карточки. А если вовремя не вынести этого предупреждения, последующие уже не имеют такого действия на игроков, они теряют нить поведения, установленную судьёй", — отметил глава судейского комитета РФС.
"Есть общепринятые указания – если фол стопроцентный, связан с грубостью или неспортивным поведением, его обязательно надо фиксировать и выносить предупреждение, вне зависимости от того, в какой части поля он совершен. В пограничных ситуациях можно дать возможность побороться, тем более на групповой стадии турнира", — пояснил Левников.
Встреча между командами Аргентины и Хорватии состоялась 21 июня на стадионе в Нижнем Новгороде. Во втором тайме хорваты забили три безответных мяча в ворота соперников и обеспечили себе выход в плей-офф.
После матча в соцсетях разразилась дискуссия, в которой некоторые болельщики упрекали Ирматова в излишней деликатности при вынесении предупреждений, особенно в начале матча, когда было зафиксировано несколько довольно грубых фолов.