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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников перед началом конференции РФС.
© Sputnik / Александр Вильф

Левников о судействе Ирматова: он не понял, когда надо было применить власть

Радио
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников оценил работу узбекского арбитра на матче между Аргентиной и Хорватией, в котором было показано 7 желтых карточек.

По мнению Левникова, Ирматов не уловил и не прочувствовал вовремя напряжение игры, что и привело к большому количеству фолов со стороны футболистов обеих команд.

"Как мне кажется, Равшан опоздал с применением первой дисциплинарной санкции в виде желтой карточки. А если вовремя не вынести этого предупреждения, последующие уже не имеют такого действия на игроков, они теряют нить поведения, установленную судьёй", — отметил глава судейского комитета РФС.

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин
© Sputnik / Евгений Биятов
Уткин объяснил, почему не обязан извиняться перед Равшаном Ирматовым
При этом он не исключил, что ФИФА могла давать указания не применять санкции при спорных и неочевидных эпизодах, давая футболистам возможность побороться.

"Есть общепринятые указания – если фол стопроцентный, связан с грубостью или неспортивным поведением, его обязательно надо фиксировать и выносить предупреждение, вне зависимости от того, в какой части поля он совершен. В пограничных ситуациях можно дать возможность побороться, тем более на групповой стадии турнира", — пояснил Левников.

Встреча между командами Аргентины и Хорватии состоялась 21 июня на стадионе в Нижнем Новгороде. Во втором тайме хорваты забили три безответных мяча в ворота соперников и обеспечили себе выход в плей-офф.

После матча в соцсетях разразилась дискуссия, в которой некоторые болельщики упрекали Ирматова в излишней деликатности при вынесении предупреждений, особенно в начале матча, когда было зафиксировано несколько довольно грубых фолов.

Равшан Ирматов на матче ЧМ-2018 Аргентина - Хорватия
© Sputnik / Михаил Сербин
Первый матч при судействе Равшана Ирматова на ЧМ-2018 завершился сенсацией
За матч узбекский арбитр показал семь желтых карточек – три аргентинцам и четыре Хорватам. Известный российский комментатор Василий Уткин на своей странице в Twitter в оскорбительной форме предъявил к рефери претензии в недостаточно строгом судействе, однако его эмоциональный пост вызвал негодование, в первую очередь, узбекских болельщиков. Комментатор сначала опубликовал примиряющий пост, в котором извинялся за свои формулировки, сославшись на эмоции, а затем и вовсе устроил онлайн пресс-конференцию в Instagram, где попытался ответить на нападки подписчиков и разъяснить свою позицию.   




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