Евсеев о строительстве АЭС в Узбекистане: это сигнал Казахстану

По его мнению, в атомном проекте России в Узбекистане есть и экономическая и политическая подоплека.
"Я считаю, что строительство АЭС для Узбекистана, это хороший знак и сигнал в первую очередь Казахстану»
"Казахстан в течении долгого времени изъявлял желание что бы на его территории построили АЭС средней мощности. При этом там были подписаны соглашения о намерениях, однако ничего из этого не произошло. Так называемая многовекторность мешает Казахстану, реализовывать собственный потенциал. А Ташкент напротив. Очень динамично взаимодействует с Москвой в этом направлении", — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что такого рода сотрудничество, позволит существенно увеличить возможности Узбекистана в сфере выработки электроэнергии.
Ранее посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов отметил, что правительства двух стран договорились о строительстве в республике атомной станции и в настоящее время идет разработка самого проекта.