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Владимир Евсеев
Sputnik / Владимир Трефилов

Евсеев о строительстве АЭС в Узбекистане: это сигнал Казахстану

Радио
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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал в эфире радио Sputnik, как поменяется положение Узбекистана с Центральной Азии после строительства АЭС.

По его мнению, в атомном проекте России в Узбекистане есть и экономическая и политическая подоплека.

"Я считаю, что строительство АЭС для Узбекистана, это хороший знак и сигнал  в первую очередь Казахстану»

"Казахстан в течении долгого времени изъявлял желание что бы на его территории построили АЭС средней мощности. При этом там были подписаны соглашения о намерениях, однако ничего из этого не произошло. Так называемая  многовекторность мешает Казахстану, реализовывать собственный потенциал. А Ташкент напротив. Очень динамично взаимодействует с Москвой в этом направлении", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что такого рода сотрудничество, позволит существенно увеличить возможности Узбекистана в сфере выработки электроэнергии.

Запорожская АЭС
© Sputnik / Фалин
Посол: Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС
"В этих условиях строительство АЭС  даст, во-первых, возможности Узбекистану экономить имеющиеся ресурсы, прежде всего газ, а во-вторых, дешевую электроэнергию от АЭС можно будет активнее использовать как конкурентное преимущество в производстве товаров, прежде всего, с российским участием", — заключил Евсеев.

Ранее посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов отметил, что правительства двух стран договорились о строительстве в республике атомной станции и в настоящее время идет разработка самого проекта.




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