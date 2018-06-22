Евсеев о строительстве АЭС в Узбекистане: это сигнал Казахстану

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал в эфире радио Sputnik, как поменяется положение Узбекистана с Центральной Азии после строительства АЭС.

По его мнению, в атомном проекте России в Узбекистане есть и экономическая и политическая подоплека.

"Я считаю, что строительство АЭС для Узбекистана, это хороший знак и сигнал в первую очередь Казахстану»

"Казахстан в течении долгого времени изъявлял желание что бы на его территории построили АЭС средней мощности. При этом там были подписаны соглашения о намерениях, однако ничего из этого не произошло. Так называемая многовекторность мешает Казахстану, реализовывать собственный потенциал. А Ташкент напротив. Очень динамично взаимодействует с Москвой в этом направлении", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что такого рода сотрудничество, позволит существенно увеличить возможности Узбекистана в сфере выработки электроэнергии.

© Sputnik / Фалин Посол: Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС

"В этих условиях строительство АЭС даст, во-первых, возможности Узбекистану экономить имеющиеся ресурсы, прежде всего газ, а во-вторых, дешевую электроэнергию от АЭС можно будет активнее использовать как конкурентное преимущество в производстве товаров, прежде всего, с российским участием", — заключил Евсеев.

Ранее посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов отметил, что правительства двух стран договорились о строительстве в республике атомной станции и в настоящее время идет разработка самого проекта.